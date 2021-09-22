إحباط محاولة إدخال نحو ١٠٠ كغم من المخدرات للعراق

وقال رسول في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بالأمن الصحي للمواطنين، يقف لهم رجال جهاز المخابرات الوطني بالمرصاد، حيث تمكنت مفارز الجهاز ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية واخذ الموافقات القضائية ، من القاء القبض على متهمين أثنين من تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة خازوكة بقضاء ربيعة بمحافظة نينوى القريبة على الحدود العراقية السورية".وأشار إلى أنه "جاءت عملية القبض بعد استدراجهما ونصب كمين محكم لهما خلال مُحاولتهما ادخال هذه السموم من الاراضي السورية الى العراق، وضبطت بحوزتهما نحو( ٣٠٠) كيس من الحبوب المخدرة كل كيس بداخله( ٢٠٠٠) حبة اي ما يعادل (١٠٠) كغم تقريباً".

وأوضح البيان، أنه "تمت العملية بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني و القطعات الماسكة المتمثلة باللواء ٧١ في الفرقة ١٥ على الحدود الفاصلة، كما تم ضبط العجلة التي كانا يستقلانها، اذ جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وايداعهما التوقيف".