العراق يدعو لتنسيق دولي لمواجهة ثلاثة تحديات

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "صالح، استقبل اليوم الأربعاء في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار في القطاعات المختلفة، وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، والإشادة بما تقدّمه قبرص لعددٍ من اللاجئين العراقيين".وأشار صالح إلى، أن "العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز التعاون والترابط في مجالات الاقتصاد والتجارة، ونبذ الصراعات، منوهاً إلى أن الأزمات الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا والتغير المناخي تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعياً لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب".

من جهته، أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس برهم صالح، مؤكداً تطلّع بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.

