البيت الأبيض: ماكرون وبايدن قررا إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتفق الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين، الأربعاء، بعد أيام من أزمة "الغواصات النووية".

وقال البيت الأبيض في بيان "الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي اتفقا على الاجتماع في نهاية أكتوبر "تشرين أول" بأوروبا".

وتابع "الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي اتفقا على أن ميثاق الدفاع الأمريكي يمكن أن يستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء"

فيما قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، "ماكرون وافق على إعادة سفير باريس إلى واشنطن الأسبوع المقبل".

وأضاف "الولايات المتحدة تعهدت بتعزيز دعمها لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الدول الأوروبية في منطقة الساحل بأفريقيا".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، قال الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي طلب التحدث إلى ماكرون، بعد إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع باريس لصالح واشنطن.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أن "مكالمة هاتفية ستجري (بينهما) في الأيام المقبلة".

وتعود تفاصيل أزمة الغواصات إلى إلغاء أستراليا صفقة بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا لتطوير غواصات تقليدية.

وفي المقابل، ستتمكن أستراليا عبر مفاوضات مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مدار 18 شهرا من صنع 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وجرى الإعلان عن تلك الصفقة ضمن شراكة أمنية ثلاثية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، تحمل اسم (أوكوس).

وأغضبت هذه الشراكة باريس التي سحبت سفيريها في أستراليا والولايات المتحدة بعد إلغاء صفقة الغواصات ووصفت الاتفاق الثلاثي بأنه "طعنة في الظهر".