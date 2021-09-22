حفتر يعلق مهامه العسكرية.. ويعين رئيس الأركان خلفا له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

علق المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، مهامه العسكرية رسميا، معلنا تكليف رئيس أركان الجيش، الفريق عبد الرازق الناطوري، بمهام القائد العام.



وأعلن المشير خليفة حفتر، تعيين عبد الرازق الناطوري في منصب قائد الجيش، لمدة 3 أشهر، حتى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح لحفتر الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.