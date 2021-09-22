في كلمته أمام الأمم المتحدة.. الملك سلمان يدعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، دعم المملكة بقوة للجهود الرامية لحل سلمي لسد النهضة بما يضمن حقوق مصر والسودان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفيين، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، عن دعمه للجهود الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان وضمان حقوق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه.

وأشار الملك سلمان إلى أن جماعة الحوثي "تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة"، مؤكداً أن جماعة الحوثي ترفض الحل السلمي وتهدد الملاحة الدولية.

وأكد العاهل السعودي أن مبادرة السلام التي قدمتها المملكة العام الماضي كفيلة بتحقيق السلام في اليمن، لافتاً إلى أن المملكة تؤمن أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لحل أزمة الشرق الأوسط.