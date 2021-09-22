خليفة حفتر يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية ويتنحى عن قيادة الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الوطني الليبي أن قائده العام، المشير خليفة حفتر، قام بتكليف الفريق عبدالرازق الناظوري، بتولي مهام القائد لمدة 3 أشهر.

وجاء في القرار، والذي تحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن الفريق الناظوري سيتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداد خليفة حفتر لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر القادم.

وتشير التقارير إلى أن هناك ضغوط لإجراء انتخابات عامة باعتبارها سبيلاً لإنهاء الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات لكنها غرقت في مناقشات مضنية بشأن مشروعيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم تمض عليها سوى أشهر.

وبحسب القوانين المنظمة للانتخابات الليبية المقبلة، فإن أي مسئول حالي ينوي الترشح لها ”ترك المترشح منصبه في الدولة قبل ترشحه بمدة تصل 3 أشهر على أقل تقدير“.

يأتي هذا بعد يوم من سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة بعد اتهامها بعدم الالتزام بخارطة الطريق التي تفضي إلى إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، ما أثار مخاوف بشأن مصير المسار السياسي.