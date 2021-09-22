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تعرف على تفاصيل خطة الحكومة للتغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى بتوشكى

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القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكي أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22، حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

 

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الهدف من المشروع يكمن فى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشکی - بمحافظة أسوان في نطاق مخطط استصلاح 920 ألف فدان، وذلك من خلال إنشاء محطة محولات ( توشکی 3- توشکی 4 ) جهد 22/66/220 ك . ف . وربطهما بالشبكة القومية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة الجهد المتوسط لـ(8) موزعات.

 

ويُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.

 

وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.

 

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