شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة الحكومة للتغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى بتوشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكي أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22، حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الهدف من المشروع يكمن فى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشکی - بمحافظة أسوان في نطاق مخطط استصلاح 920 ألف فدان، وذلك من خلال إنشاء محطة محولات ( توشکی 3- توشکی 4 ) جهد 22/66/220 ك . ف . وربطهما بالشبكة القومية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة الجهد المتوسط لـ(8) موزعات.