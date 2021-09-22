شكرا لقرائتكم خبر عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترصد اهتمام وتشجيع الدولة للشباب وتمكينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدولة المصرية، على إعطاء اهتمام خاص بتمكين ورعاية الشباب، وتوسيع منصات الحوار والعمل على إزالة الفجوات القائمة والتي نتج عنها التهميش فى أعوام مضت.

وانعكس ما نص عليه دستور 2014، بأن: "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة"، على سياسات الدولة وقرارتها التي أسهمت في تمثيل واسع للشباب.

وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن فئة الشباب حظيت باهتمام وتشجيع كبير من القيادة السياسية بما نشهده من عقد دوري للمؤتمرات الوطنية للشباب والعمل على ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز الإدارى للدولة، وأيضا تمكين الشباب السياسى وإتاحة المناخ المناسب لتنمية الحياة السياسية.

وتتمثل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، فيما يخص الشباب، على:

- زيادة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة وتولى المناصب القيادية.

- تعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية والمناطق النائيه.

-تشجيع زيادة الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الشباب .

- العمل على خفض معدل البطالة بين الشباب وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- تعزيز وتطوير التدريب المهني للشباب في كافة المجالات .

- تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع في تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب وبيوت الشباب.

الجدير بالذكر أن تلك الفئة العمرية الهامة حصلت على فرصة تاريخية فى تشكيل البرلمان الحالي بغرفتيه النواب والشيوخ، حيث يشهد المجلسين تمثيلا غير مسبوقا للشباب سواء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو برنامج التأهيل الرئاسى او من الأحزاب المختلفة، وتضمنت حركة المحافظين 2019 أكبر تمثيل فعلى للشباب، ضمت (39) قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم (60%) من الشباب، حيث ضمت اختيار (16) محافظا، و(23) نائبا، وجاء عدد الشباب (25) قيادة، منها (2) من المحافظين، و (23) نائباً للمحافظين جميعهم من فئة الشباب.