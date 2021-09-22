تحترم مشاعر الآخرين.. وزير التعليم يكشف أهداف نظام "التوكاتسو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "التوكاتسو" هو نظام يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وأضاف شوقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الهدف الرئيسى من هذا النظام هو تأهيل طفل قادر على تحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه بثقة، كما يساعد التوكاتسو الطفل على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته وحلها فيستطيع فى النهاية تحقيق ذاته وإدارة حياته الخاصة.

وتابع الوزير: "التوكاتسو ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه".

وكانت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أعلنت عن المقصود بـ"التوكاتسو" وكيفية استفادة الطلاب منه.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، إن التوكاتسو ينمي الروح والعقل والجسد والمقصود بالعقل الجانب الأكاديمي، ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.

وقدمت نبذة عن أنشطة التوكاتسو وهي تعمل على فهم التلاميذ مفهوم الأنشطة الجماعية المختلفة بالتعاون مع الآخرين ومعرفتهم كيفية التصرف ويكون التلميذ قادراً على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الإنسانية، أن يكون قادرا على المناقشة لإيجاد الحلول والسعي لتشكيل توافق الآراء ليتمكن من اتخاذ القرارات، تعميق طريقة تفكير الطفل حول طريقة حياته الخاصة، يحقق ذاته بتحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه.