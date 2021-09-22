مخزونات النفط الأمريكي تسجل هبوطاً حاداً

ويعد هذا المستوى هو الأدنى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 .

وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 93 بالمئة، أعلى مستوى منذ مايو / أيار 2019 .

