انت الان تتابع خبر مخزونات النفط الأمريكي تسجل هبوطاً حاداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 413.96 مليون برميل.
ويعد هذا المستوى هو الأدنى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 .
وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 93 بالمئة، أعلى مستوى منذ مايو / أيار 2019 .
وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 93 بالمئة، أعلى مستوى منذ مايو / أيار 2019 .