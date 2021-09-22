الصحة العالمية: هذه السلالة الأكثر انتشاراً حول العالم

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، حول العالم 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة، وارتفاع الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين حالة.

وأوضحت المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن أقل من 1% من متحورات كورونا المنتشرة في الوقت الحالي هي من "ألفا وبيتا وجاما"، مؤكدة أن سلالة دلتا هي الطاغية في الإصابات حول العالم حاليا وفقا لـ"فرانس برس".



وكشفت المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة، أن سلالة دلتا أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة للفيروسات الأخرى المنتشرة، منوهة إلى أنه تم رصد سلالة دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن وذلك خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.