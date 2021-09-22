البرهان: لا أحد يمكنه إبعاد الجيش عن المشهد في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي جهة إبعاد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة عن المشهد السوداني.



وقال البرهان، خلال مخاطبته فعاليات تخريج دورة القوات الخاصة بأحد المعسكرات اليوم، إن "المحاولة الانقلابية أجهضت من قبل القوات المسلحة"، مشيراً إلى أنه كان يمكن أن يستمر إطلاق النار حتى الآن لولا حكمة القوات المسلحة.

وأضاف "نقول للسياسيين نحن من أجهض المحاولة الانقلابية ما فيه جهة ثانية أجهضتها". متابعاً "نحن على قناعة بهذا التحول، لا أحد لديه الرغبة في الاستيلاء على السلطة".

بدوره، أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بالقوات النظامية التي "بذلت جهوداً مقدرة من أجل حماية الشعب والأرض والتي تكسرت أمامها كل محاولات المتربصين الذين يسعون ليل نهار إلى خلق الفتن والمكائد لزعزعة استقرار البلاد".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن دقلو أن "المرحلة تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ التغيير للسودان"، مثمناً دور القوات النظامية التي أفشلت المحاولة الانقلابية أمس، والقبض على المتورطين فيها دون خسائر.

وأضاف "سبب محاولة الانقلابات المتكررة، هم السياسيون الذين أهملوا المواطن في معاشه وخدماته الأساسية، وانشغلوا بالصراع على الكراسي، وتقسيم المناصب، ما خلق حالة من عدم الرضا وسط المواطنين ما اضطر الكثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد وبيع بعض ممتلكاتهم لمجابهة الحياة".