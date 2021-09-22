عزيز أخنوش يعلن حكومة ائتلافية جديدة في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

قال رئيس الوزراء المغربي المكلف عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، إن أكبر ثلاثة أحزاب حصلت على مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال المحافظ، اتفقت على تشكيل حكومة جديدة.



وكلف الملك محمد السادس في 10 سبتمبر (أيلول) أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعداً في البرلمان.