ترامب يقاضي ابنة شقيقه وصحيفة نيويورك تايمز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شكوى ضد ابنة شقيقه ماري ترامب، وصحيفة نيويورك تايمز لاتهامهما بـ"مؤامرة خبيثة" للحصول على بياناته الضريبية ولنشر تحقيق في 2018 نالت به الصحيفة جائزة "بوليتزر".



وقدمت الشكوى المؤلفة من 27 صفحة أمس الثلاثاء في منطقة داتشس بولاية نيويورك، وتقدر الأضرار التي لحقت بترامب بـ100 مليون دولار، وتتهم ثلاثة صحافيين في نيويورك تايمز، هم سوزان كريغ، وديفيد بارستو، وراسل بيوتنر بشن "حملة واسعة النطاق للحصول على ملفات دونالد ترامب الضريبية السرية".

وجاء في الشكوى أن المدعى عليهم تحركوا بدافع "الانتقام الشخصي" ودبروا "مؤامرة خبيثة للحصول على وثائق سرية وشديدة الحساسية استغلوها لمنفعتهم الخاصة واستخدموها وسيلة لإضفاء شرعية على أعمالهم المنشورة".

عرض تحقيق نيويورك تايمز الذي فاز بجائزة بوليتزر في 2019، كيف جمع المطور العقاري السابق ثروته، فذكر أن دونالد ترامب الذي يؤكّد أنه بنى امبراطوريته بمفرده، حصل في الواقع من والده طيلة سنوات على ما يعادل 413 مليون دولار حالياً، حُول قسم منها له عن طريق شركة وهمية للتهرب من الضرائب.

وعلق ترامب في ذلك الحين على المقال واعتبره "اتهامياً" ووصف مضمونه بـ "ممل" و"مبتذل".

غير أن نشره حمل دائرة الضرائب في ولاية نيويورك على فتح تحقيق في المسألة.

وكشفت ماري ترامب أنها المصدر الرئيسي لتحقيق نيويورك تايمز، في كتاب أصدرته في 2020 بعنوان "تو ماتش أند نيفر إناف" أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم.

وجاء في شكوى ترامب أن الصحافيين "لاحقوا ابنة شقيقه ماري ل. ترامب بلا هوادة وأقنعوها بإخراج الملفات من مكتب محاميها وتسليمها إلى نيويورك تايمز".

واعتبرت الشكوى أن ماري ترامب انتهكت اتفاقاً يمنعها من كشف معلومات وقعته في 2001 بعد تسوية تركة جدها فريد ترامب سينيور.

غير أن ماري ترامب علقت على الشكوى واصفة عمها بـ "خاسر"، في بيان ذكرته شبكة "إن بي سي". وأضافت "إنه اليأس. الجدران تطبق عليه، وهو يتخبط".