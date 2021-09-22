وفاة الرئيس الانتقالي السابق في الجزائر عبد القادر بن صالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلن مجلس الأمة الجزائري اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، عن 80 عاماً.



ونشر مجلس الأمة بياناً نعى فيه بن صالح جاء فيه "ينعى مجلس الأمة إلى الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولة الأسبق ورئيس مجلس الأمة السابق، المجاهد عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشروق".

وشغل عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت في الجزائر منذ مارس (آذار) 2019، وفي 9 أبريل (نيسان) 2019 أعلنه البرلمان الجزائري بغرفتيه رئيساً للدولة لمدة 90 يوماًن بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.