بوريل: طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية في موعد وشيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك أن ايران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي "في موعد وشيك"، وذلك بعد تعليقها في يونيو(حزيران) الماضي.



وقال بوريل في بيان أصدره مكتبه في بروكسل إن "وزير الخارجية الإيراني اكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك"، وأوضح أنه شدد أمام عبد اللهيان على ضرورة أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة، وجدد الإعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.

ومارس الغربيون أمس الثلاثاء في الأمم المتحدة ضغوطاً على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح، وتجري مباحثات منذ أبريل(نيسان) الماضي في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى التي وقعت اتفاق 2015، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق بعدما انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو(أيار) 2018، ودفع إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاق، لكنها معلقة منذ يونيو(حزيران) الماضي بعد الانتخابات الرئاسية في إيران.

وأقالت طهران عباس عراقجي الذي كان يمثل بلاده في هذه المفاوضات منذ 2013، وقد خلفه علي باقري القريب من المحافظ المتشدد رئيسي.