استفزاز إيراني جديد.. الحرس الثوري يجري عرضاً بحرياً كبيراً في الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

نظمت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عرضاً بحرياً كبيراً في مياه الخليج العربي.



ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية شاركت في العرض 650 قطعة بحرية حربية.

وقال مسؤول من بحرية الحرس الثوري إن العرض "يظهر استعداد قوات التعبئة الشعبية والعسكرية للقيام بالمهام".

وأشار إلى استعداد القوات البحرية للحرس الثوري لمهام دفاعية عن الحدود البحرية.

وقال إن الخليج "آمن للأصدقاء وغير آمن للأعداء"، مؤكداً "مراقبة جميع تحركات الأعداء في الخليج العربي، وعند أي خطأ في الحساب، سيتم التعامل معه بحزم".