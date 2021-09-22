لبنان يعترض في مجلس الأمن على توقيع إسرائيل لعقود التنقيب عن الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اعتراض بلاده في مجلس الأمن والأمم المتحدة على توقيع إسرائيل عقود للتنقيب عن الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأمريكية في المنطقة المتنازع عليها.



وقال عون، خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا: "هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر، باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأمريكية، والذي يتطلب تجميد كل أعمال التنقيب في المناطق المتنازع عليها في انتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط".

وجدد عون "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.