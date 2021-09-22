عاجل.. المشير خليفة حفتر يكلف الناظوري بقيادة الجيش الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كلف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الأربعاء، رئيس أركان الجيش الفريق عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر وذلك للترشح للانتخابات.



وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر / كانون أول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

والسبت الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، انتهاء مرحلة تسجيل ناخبي الخارج، مؤكدة توقف المنظومة عن استقبال طلبات التسجيل أو الاستفسارات.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان إن عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 10 آلاف و729 ناخبًا مقيمًا في الخارج، بينهم 7 آلاف و296 رجلا، و3 آلاف و433 امرأة.

وهنأت المفوضية الليبيين، في الداخل والخارج الذين أدرجوا أسماءهم في سجل الناخبين، متعهدة بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.