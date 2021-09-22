عاجل.. التحالف ينفي وقوع ضحايا مدنيين في غارة بشبوة اليمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوع أي ضحايا مدنيين نتيجة غارة جوية بمحافظة شبوة .



وقال العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، إن التحالف لم يتلق أي معلومات من الأمم المتحدة عن وقوع 6 ضحايا مدنيين نتيجة غارة جوية للتحالف بمحافظة شبوة.

وأكد بيان أنه "لم تكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية في اليمن خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، ونطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياتنا العسكرية".

وأوضح المالكي أن التحالف العربي بقيادة السعودية سينظر في ادعاء مقتل 6 مدنيين بمحافظة شبوة بجدية، ونتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

وأكد أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة وبما يتناسب مع بيئة العمليات.

وشدد على أنه لم يكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، ما يؤكد احترام وتطبيق التحالف للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتجنيب المدنيين للأضرار الجانبية.

وأكد أن التحالف التزم أعلى درجات ضبط النفس أمام إطلاق المليشيا الحوثية لمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمدن السعودية، ولم يتم استهداف القدرات الحوثية وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ المليشيا للمدنيين والأعيان المدنية دروع بشرية لتجنب استهداف التحالف .

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتعبير عن أسفه الشديد لربط هذا الادعاء بالتحالف في بيان الأمم المتحدة عن جريمة إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء .