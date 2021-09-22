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نجاة المساعد الأول للرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال

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الدمام - شريف احمد - تعرضت سيارة المساعد الأول للرئيس الأوكراني لإطلاق نار اليوم الأربعاء، في ما يبدو أنها محاولة لاغتياله.

واستهدف إطلاق النار سيارة سيرهي شيفير، المساعد الأول لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وأصيب السائق بجروح، فيما نجا مساعد الرئيس.

وأوضح وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي أن الهجوم وقع في غابة على مشارف

العاصمة الأوكرانية. وتبين أن المهاجمين أطلقوا النار من سلاح آلي، إلا

أنه لم يتم التعرف عليهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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