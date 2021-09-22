المكسيك تريد اتفاقية إقليمية للهجرة مع الولايات المتحدة

أبلغت المكسيك الولايات المتحدة بأنها تريد اتفاقية إقليمية للتصدي لموجة المهاجرين الوافدين إلى حدود البلدين، حسب ما أعلن وزير الخارجية مارسيلو إبرارد.

قال إبرارد، إنه أثار المسألة في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الإثنين لمناقشة وصول هايتيين لاجئين في البرازيل، وتشيلي.

وكتب إبرارد في تغريدة "أبلغته بأنه سيكون من المرغوب التوصل لاتفاقية إقليمية. وسنكون على تواصل بهذا الشأن".

ويعتزم إبرارد مناقشة المسألة مع بلينكن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد الاتصال، إن الوزيرين "ناقشا الحاجة إلى جهود إقليمية منسقة لوقف تدفق الهجرة غير القانونية".

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، وغالبيتهم من الهايتيين، في الأشهر الماضية إلى الحدود الجنوبية للمكسيك، بحثا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة.

وبدأت السلطات الأمريكية في إعادة هايتيين جواً من مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس، حيث ينتظر الآلاف على أمل دخول الولايات المتحدة.

ووصل العديد منهم إلى المكسيك، من البرازيل أو تشيلي، حيث كانوا لاجئين، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبروا خلالها 10 دول.