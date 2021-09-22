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الانتخابات والأموال المهربة والزيارة الاربعينية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = نجاح آخر محاكاة لعملية الاقتراع.. الكاظمي يحذر من محاولات شراء الأصوات ويدعو لإنهاء حقبة الفساد عبر الانتخابات.
= امنية الانتخابات تجري تقييما شاملا لكل مخازن المفوضية،، والدفاع المدني تؤكد توفير الحماية اللازمة للمستودعات.

= الحكومة تؤكد جديتها في ملف استرداد الأموال المهربة،، ومطالبات بمتابعة عمل البنوك لمنع غسيل الاموال.


= خطة تأمين الزيارة الاربعينية تدخل حيز التنفيذ.. قوة احتياطية لحالات الطوارئ.. واحد عشر الف موكب يشارك في تقديم الخدمات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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