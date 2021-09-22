الانتخابات والأموال المهربة والزيارة الاربعينية في نشرة السومرية

= امنية الانتخابات تجري تقييما شاملا لكل مخازن المفوضية،، والدفاع المدني تؤكد توفير الحماية اللازمة للمستودعات.

= الحكومة تؤكد جديتها في ملف استرداد الأموال المهربة،، ومطالبات بمتابعة عمل البنوك لمنع غسيل الاموال.



= خطة تأمين الزيارة الاربعينية تدخل حيز التنفيذ.. قوة احتياطية لحالات الطوارئ.. واحد عشر الف موكب يشارك في تقديم الخدمات.