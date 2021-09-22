انت الان تتابع خبر الانتخابات والأموال المهربة والزيارة الاربعينية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = نجاح آخر محاكاة لعملية الاقتراع.. الكاظمي يحذر من محاولات شراء الأصوات ويدعو لإنهاء حقبة الفساد عبر الانتخابات.
= امنية الانتخابات تجري تقييما شاملا لكل مخازن المفوضية،، والدفاع المدني تؤكد توفير الحماية اللازمة للمستودعات.
= الحكومة تؤكد جديتها في ملف استرداد الأموال المهربة،، ومطالبات بمتابعة عمل البنوك لمنع غسيل الاموال.
= خطة تأمين الزيارة الاربعينية تدخل حيز التنفيذ.. قوة احتياطية لحالات الطوارئ.. واحد عشر الف موكب يشارك في تقديم الخدمات.
= الحكومة تؤكد جديتها في ملف استرداد الأموال المهربة،، ومطالبات بمتابعة عمل البنوك لمنع غسيل الاموال.
= خطة تأمين الزيارة الاربعينية تدخل حيز التنفيذ.. قوة احتياطية لحالات الطوارئ.. واحد عشر الف موكب يشارك في تقديم الخدمات.