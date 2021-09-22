وزير التخطيط لـ'السومرية': الحكومة جادة في ملف استرداد الأموال المهربة خارج العراق

وقال بتال في حديث لـ السومرية، إن "الحكومة جادة في ملف ملاحقة واسترداد الأموال المهربة خارج العراق"، مبيناً أن "الملف شائك جدا ويحتاج إلى تعاون دولي وفرق فنية مختصة بهذا المجال".

وأضاف، أنه "رغم أن الفاسدين قادرون على إخفاء الاموال المهربة، لكن هناك عمل حكومي جاد، والمهمة ليست بالسهلة".



وأشار إلى أنه "هناك خطوات جادة قريباً".