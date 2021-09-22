ضبط 9 كيلو من المخدرات بين الحد العراقي الاردني

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناء على معلومات مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في منفذ طريبيل تم ضبط 9 كيلو مخدرات نوع كرستال بين الحد العراقي الاردني".

وأضافت، أنه "تمت عمليه الضبط من قبل فريق عمل من المخابرات وشرطة الكمارك والمنافذ والاستخبارات بالتنسيق مع الجانب الاردني".

