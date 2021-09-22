انت الان تتابع خبر ضبط 9 كيلو من المخدرات بين الحد العراقي الاردني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 9 كيلو من المخدرات بين الحد العراقي الاردني.
وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناء على معلومات مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في منفذ طريبيل تم ضبط 9 كيلو مخدرات نوع كرستال بين الحد العراقي الاردني".
وأضافت، أنه "تمت عمليه الضبط من قبل فريق عمل من المخابرات وشرطة الكمارك والمنافذ والاستخبارات بالتنسيق مع الجانب الاردني".
وأضافت، أنه "تمت عمليه الضبط من قبل فريق عمل من المخابرات وشرطة الكمارك والمنافذ والاستخبارات بالتنسيق مع الجانب الاردني".