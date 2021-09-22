بايدن يحذر: على العالم الاستعداد لمواجهة جائحة فيروسية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن دول العالم إلى حشد جهودها لمواجهة جائحة فيروسية جديدة.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، أكد بايدن أن "العالم يقف أمام خيارين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هل سنحارب معاً من أجل إنقاذ الأرواح البشرية ونتكاتف كي نهزم فيروس كورونا ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لنحمي أنفسنا من أي جائحة جديدة إذا اندلعت؟.. أم أننا لن نستطيع الاستفادة من الأدوات والمعارف المتاحة لحظة تصدينا لمتغيرات جديدة أكثر خطورة من الفيروس".

وأعرب بايدن عن قناعته بأن الأزمات المحدقة تحمل في طياتها إمكانيات هائلة قد تستفيد البشرية منها إذا جمعت إرادتها وعزيمتها لذلك.