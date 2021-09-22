تكريم فريق مدرسة الغريب الأول على مستوى الوطن العربي بمبادرة "تحدي القراءة العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق مدرسة الغريب للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، الفائز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي بمبادرة "تحدي القراءة العربي".

وأشار المحافظ خلال التكريم إلى أن الدولة تهتم بأصحاب الفكر والمثابرين على العلم والمعرفة، معربًا عن سعادته بلقاء تلاميذ ومعلمي مدرسة الغريب، كونهم مثالًا يحتذى في مداومة القراءة والاطلاع، فضلًا عن مشاركتهم الفاعلة بمبادرة "تحدي القراءة العربي" التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.