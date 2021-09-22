بعد قليل.. نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة إيجيبت جولد للذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تعلن مدرسة إيجيبت للتكنولوجيا التطبيقية، بعد قليل، نتيجة الطلاب الجدد المقبولين بالمدرسة للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وأقيمت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد، وتتخصص المدرسة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، ويتاح التقديم للبنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بمجموع لا يقل عن 250 درجة.

افتتحت وزارة التربية والتعليم المصرية عام 2019 أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات التي فتحت أبوابها، لاستقبال دفعتها الأولى، لتخريج شباب وفتيات قادرين على المنافسة في مجال الحلي والمجوهرات، بأيادي مصرية.​