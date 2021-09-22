ضبط مدير مصنع بحوزته 22 طن "زيت برافيل" مجهول المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل، بحوزته (22,5 طن "زيت برافيل – نترات صوديوم" بدون مستندات "مجهولة المصدر" - 3376 عبوة "مستحضرات تجميل" غير صالحة للاستخدام الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون، وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، واستخدامه على منتجاته أرقام تسجيل منتجات شركات أخرى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.