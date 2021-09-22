العثور على طفل مذبوح وملقى في الزراعات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل مذبوح، ملقاة في الزراعات بمنطقة العرقوب بمركز ديروط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي مركز ديروط بالعثور على جثة طفل مذبوح ملقاة بالزراعات.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لطفل يدعى "مصطفى.ا.ع" 10 أعوام من قرية الشيخ مساعد.

شكل مدير الأمن فريق بحث بقيادة رئيس فرع البحث الجنائى بمحافظة أسيوط ورئيس مباحث ديروط، لكشف غموض الجريمة والتوصل إلى مرتكبي الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ديروط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.