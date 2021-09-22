بعثة الأمم المتحدة في ليبيا : حكومة الوحدة الوطنيّة الحاليّة هي الحكومة الشرعيّة حتى إجراء الإنتخابات

اسماعيل عبد الحي - علقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على سحب البرلمان الثقة من الحكومة الليبية، مشددة على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي "الحكومة الشرعية حتى إجراء الإنتخابات".

وقالت البعثة في بيان، إنها تلقت "بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدة أن هذه الحكومة "تظل الحكومة الشرعية حتى يتم إستبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. ويظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب".

كما أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

ودعت البعثة الأممية مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على إستكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لإنتخابات 24 ديسمبر، والإمتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوّض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها وإستقرارها، مشيرة إلى أنه "يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الإنتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الإنتخابات".

المصدر: RT