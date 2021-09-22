وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

اسماعيل عبد الحي - إنتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، رئيس الدولة الأسبق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 سنة، وتوفي رئيس مجلس الأمة السابق بعد تدهور صحته.

ومن جهته، أعلن مجلس الأمة في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن خبر وفاة رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح. وقال مجلس الأمة إن رئيس الدولة الأسبق توفي اليوم الأربعاء.

ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي. وفي سنة 1959 إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني إنطلاقا من المغرب ولم يبلغ بعد سن الثامنة عشر.

"النهار أونلاين"