اختفاء طائرة روسية على متنها 6 أشخاص

اختفت طائرة على متنها 6 أشخاص من على شاشات الرادارات خلال تحليقها في إقليم «خاباروفسك» بأقصى شرق روسيا. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، أن الطائرة من طراز «أنتونوف إن 26-»، وكانت على مسافة 39 كيلو مترا من مطار مدينة «خاباروفسك» عندما اختفت، مبيّنة أن الظلام والظروف الجوية غير المواتية تعقّد أعمال البحث.



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