الأمن المغربي يوقف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بداعش

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم، أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لتنظيمهم الإرهابي.
وأضاف البيان أن إجراءات البحث تفيد بأن أعضاء هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، وحددوا مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية كأهداف لهم.
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