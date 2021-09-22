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الكاظمي: توافرت جميع متطلبات إنجاح الانتخابات

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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في العراق، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال، خلال اطلاعه اليوم على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: «الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي»، حسب بيان للحكومة العراقية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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