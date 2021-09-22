اعتقال وزير زراعة داعش في العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إن جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية استباقية تمكن خلالها من اعتقال أحد الإرهابيين المهمين في منطقة البو فراج بمحافظة الأنبار، الذي كان يشغل منصب ما يسمى وزير الزراعة لعصابات داعش الإرهابية الذي فر هاربًا خارج المحافظة أثناء معارك التحرير ليعود إليها مؤخرًا.
وأوضحت أن المعتقل وقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي، وأنه من المطلوبين البارزين للقضاء العراقي وفق قانون الإرهاب العراقي.
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