نائب وزير الدفاع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن جهود دعم المبادرة السعودية



التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء مستجدات الأحداث في اليمن، والجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية ، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.

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