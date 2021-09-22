نجاة مساعد للرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:49
عربي ودولي
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أصاب وابل من الرصاص سيارة تقل مساعداً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، فيما وصفه مسؤول كبير بمحاولة اغتيال، وقال زيلينسكي إن ما جرى قد يكون رسالة موجهة له.
ونجا المساعد، سرهي شيفير، دون أذى لكن الشرطة قالت إن سائقه جُرح بعد أن أصابت أكثر من 10 رصاصات السيارة بالقرب من قرية ليسنيكي على مشارف العاصمة كييف.
وقالت محطة تلفزيونية محلية إنه تسنى رؤية آثار ما لا يقل عن 19 رصاصة على جانب السيارة الذي يجلس فيه السائق.
وقالت الشرطة في بيان إنها فتحت تحقيقاً جنائياً للاشتباه في محاولة ارتكاب جريمة قتل عمد.
وقال زيلينسكي، الموجود حالياً في نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يعرف حتى الآن من المسؤول عن الهجوم الذي أصاب النخبة السياسية في البلاد بالصدمة.
وأضاف في بيان بثه التلفزيون: «لا أعرف بعد من يقف وراء هذا. إرسال رسالة لي بإطلاق النار على صديقي ضعف». وشيفير مقرب من الرئيس ويقود مجموعة من المستشارين.
وارتقى زيلينسكي إلى السلطة على وعد بالتصدي للنفوذ السياسي لرجال الأعمال ومحاربة الفساد، وقال ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس، إن محاولة الاغتيال قد تكون نتيجة للحملة على نفوذ رجال الأعمال.
المصدر: وكالات