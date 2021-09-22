السلطات الاماراتية تعلن السماح بعدم إرتداء الكمامة في بعض الأماكن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 3:56 مساءً

أعلنت السلطات في الإمارات عن السماح بعدم إلزامية إرتداء الكمامة في بعض الأماكن، مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

ويأتي هذا القرار بحسب وكالة “وام” بعد رصد الإنخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في دولة الإمارات، الذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة للكشف عن حالات الاصابات، بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس “كوفيد – 19” وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة.

وسيتم السماح بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وفِي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

كما سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ضرورة التقيد بإرتداء الكمامة في الأماكن الملزم بها ارتداؤه، حيث أكدت كافة الدراسات أن الكمامة يعد من أهم الوسائل للوقاية من الفيروس، كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين بالكمامات في الأماكن الملزم بها ارتداؤه.

وأكدت الجهتان ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان توفير الأمن الصحي والسلامة والوقاية لجميع أفراد المجتمع وتحمل المسؤولية المجتمعية بوعي وتكاتف الجميع.