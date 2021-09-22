عاجل.. بدء جلسات اليوم الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

بدأت اليوم الأربعاء جلسات اليوم الثاني أسبوع الأمم المتحدة، الذي يشهد اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأمس الثلاثاء انطلقت هذه الاجتماعات، التي تستمر عدة أيام، في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بمدينة نيويورك.

وسيطرت 3 قضايا رئيسية وهي "كورونا والمناخ والإرهاب"، على كلمات المتحدثين، في أول أيام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين، لاجتماعات الأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حيث سعى الحضور لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والتغير المناخي.

وفي اليوم الأول ألقى أغلب زعماء العالم كلمات مسجلة عبر الفيديو أو حضورية.

ومن أبزر من ألقى كلمته من مقر الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، والتركي رجب طيب أردوغان.

كما ألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطابات عن بعد عبر الفيديو.

ومن أبرز من ينتظر أن يلقي كلمته عن بعد في جلسة اليوم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.