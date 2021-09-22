خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "أمن المنطقة"

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ "أمن المنطقة".



وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء: "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وبحثنا مستجدات الأحداث في اليمن".

كما تطرق اللقاء إلى "الجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة".

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا البلد.