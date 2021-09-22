شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، اليوم، بمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدا تمسك الاتحاد بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية في السودان.

وحث رئيس المفوضية في بيان، على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية النابعة من إرادة جميع القوى الوطنية، مدنية كانت أو عسكرية.

وشدد على الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي والنصوص الدستورية المكونة لاتفاق الخرطوم، وكذلك اتفاق السلام المبرم في جوبا والمضي قدما بإرادة قوية، لإنجاح المرحلة الانتقالية المفضية إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة.