شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثي تتلقى ضربات موجعة في شبوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ محافظة شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدة مناطق هاجمتها أمس في مديرية بيحان غربي المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المحافظ قوله: إن شبوة ستكون مقبرة لفلول ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وأضاف المسؤول اليمني في تصريحه، أن فلول الميليشيا الانقلابية تنتحر على تخوم صحراء شبوة الواسعة التي ستلتهم جثثهم ولا فرصة أمامهم للنجاة من الموت.

وصرح مصدر عسكري يمني بأن قوات الجيش المقاتلة في شبوة تمكنت خلال الساعات الماضية من استعادة مناطق الصفراء والسويداء والسليم والعلم وسط تقدم مستمر لها، وفرار لعناصر الميليشيا المتسللة إلى مديريتي بيحان وعسيلان.