شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي يوقف 4 عناصر يشتبه في ارتباطهم بداعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الأمن المغربي من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي التي تم تفكيكها بمدينة الرشيدية المغربية في 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لتنظيمهم الإرهابي.

وأضاف البيان، أن إجراءات البحث تفيد أن أعضاء هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، وحددوا كأهداف لهم مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية.