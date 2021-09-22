أمين العاصمة يدعو الشركات الاردنية للمشاركة في تنفيذ مشاريع نهضة بغداد

جاء ذلك خلال لقائه وزير الاشغال العامة والاسكان في المملكة الهاشمية الاردنية يحيى الكسبي والوفد المرافق له الذي ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص من الجانب الاردني بحضور وكلاء امانة بغداد وعدد من المديرين العامين.ونقل بيان للامانة، ورد لـ الخليج 365، عن امين بغداد قوله ان "اللقاء الذي جمعنا مع الوفد المهم من الجانب الاردني تضمن دعوتهم للدخول في سوق العمل من خلال المشاركة بالتنافس مع الشركات العربية والعراقية الاخرى لتنفيذ مشاريع امانة بغداد في مجالاتها المتعددة".

واضاف، "سعيد جداً بزيادة أواصر التعاون بين العراق واشقائه العرب واتساع مجالات العمل بعد اقرار الموازنة وادراج المشاريع من قبل وزارة التخطيط لاسيما وان المخصصات المالية على ابواب الاطلاق"، داعياً جميع الشركات والمقاولين العرب والعراقيين للدخول بالتنافس لتنفيذ مشاريع بمجالات مختلفة بقطاعات الصرف الصحي والماء والطرق والجسور لتنهض بواقع العاصمة بغداد من جديد.



وبين معن، أن "هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية رئيس الوزراء وتوجيهاته بتوثيق وزيادة اواصر التعاون مع الدول العربية".