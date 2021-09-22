ذي قار تحدد موعد حل ازمة البنزين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حل ازمة البنزين في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب الخفاجي، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية، الذي اكد قرب وصول هذه المادة لمحطات الوقود في المحافظة وستباشر عملية توزيعه على المواطنين".



وكانت بعض محطات تعبئة الوقود في الناصرية، قد أغلقت أبوابها جراء نفاد مخزونها من الوقود.

