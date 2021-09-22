محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة 3 أيام؛ وذلك بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناء على مناشدات المواطنين الكرام، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد لتكون عطلة زيارة الاربعين من يوم ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من شهر أيلول الجاري".



واستثنى القرار، بحسب البيان، "الاجهزة الامنية والمصارف الحكومية والدوائر الصحية واقسام الطوارئ واقسام الصيانة والتشغيل في الدوائر الحكومية الخدمية كافة".