مناورات موريتانية للتصدي للإرهاب القادم عبر البحر.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الموريتاني إجراء مناورات عسكرية بحرية وجوية هدفها تعزيز قدرات الجيش على التصدي للإرهاب القادم عبر البحر.



وقال الجيش، في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، إن "المناورات العسكرية ستجري غدا الخميس والجمعة وتجمع بين سلاحي البحرية الوطنية، والطيران العسكري (القوات الجوية)".

وأضاف أن هذه المناورة، التي أطلق عليها "درع الشواطئ" تهدف إلى إعداد وتدريب القوات البحرية والجوية على التعاون في مواجهة الإرهاب وتعزيز القدرات العملياتية للبحرية الوطنية، وسلاح الطيران، في مجال الأمن والسلامة البحرية.

وأوضح أن هذه المناورات تسعى لتدريب القوات البحرية والجوية على تأمين الموانئ والواجهات البحرية، بالإضافة إلى تنمية التعاون العملياتي بين السلاحين، واكتساب القدرة على تأمين واستغلال ثروات البلاد البحرية، وضمان الوفاء بالتزامات موريتانيا تجاه الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن هذه المناورات ستشارك فيها، طائرات مقاتلة، وحوامات، وطائرات مراقبة، بالإضافة إلى سفن حربية، وزوارق قتالية، ووحدات من مشاة البحرية، ومشاة الطيران.

وتمتد السواحل الموريتانية على طول 780 كلم من الصحراء الغربية شمالا إلى السنغال جنوبا ، وتعتبر المياه البحرية لموريتانيا من الأغنى بالثروات السمكية، وتم مؤخرا اكتشاف حقول للغاز مشتركة مع السنغال ستقوم شركة بريتش بتروليوم باستغلالها.