طاقة النواب توصى بتنظيم الأنشطة البحرية وفقا لتشريعات محددة

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالعمل على تنظيم الأنشطة البحرية وفقا لتشريعات محددة.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية، لتطوير قطاع البيئة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب واحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.

وشددت اللجنة علي أهمية متابعة اليات تنفيذ وتطبيق منظومة المخلفات ورفع كفاءتها من خلال برامج محددة يتم تطبيقها على مستوى المحافظات.

ويلقي قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي ، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطني .