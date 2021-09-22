شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تطالب الحكومة بتطوير المحميات الطبيعية ونظم تمويلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية، لتطوير قطاع البيئة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب واحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.

وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي أهمية تطوير نظم الإدارة والتمويل الخاصة بالمحميات الطبيعية والتي تدعم أنشطة السياحة البيئية وتساهم في حماية التنوع البيولوجي .

ويلقي قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي ، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية ، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطني .